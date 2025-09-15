Bulgaristan'da enflasyon değişmedi

Bulgaristan'ın yıllık enflasyon oranı Ağustos 2025'te bir önceki aya göre değişmeden yüzde 5,3'e yükseldi ve hala Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Alkollü içecekler ve tütün (yüzde 7,7 - Temmuz'da yüzde 7,6), konut hizmetleri (yüzde 8,5 - yüzde 8,4), iletişim (yüzde 4,8 - yüzde 4,1), eğitim (yüzde 8,1 - yüzde 7,9) ve restoran ve otellerde (yüzde 9,0 - yüzde 8,3) fiyatlar hızlandı. Ayrıca, fiyatlar (yüzde -1,5 - yüzde ve mobilya ve ev aletleri ve bakımda (yüzde -0,3 - yüzde 0,7) daha yumuşak bir oranda düştü.



Bu arada, enflasyon eğlence ve kültürde (yüzde 14,1 - yüzde 14,5), gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 6,9 - yüzde 7,6) azaldı. Aylık bazda, tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 1,7 artışın yavaşlamasıyla yüzde 0,1 arttı.