Bulgaristan'da enflasyon düşüyor

Bulgaristan'ın yıllık enflasyon oranı Ekim 2025'te bir önceki aydaki yüzde 5,6'dan yüzde 5,3'e geriledi. Fiyat artışı esas olarak konut ve kamu hizmetleri (yüzde 7,7 - Eylül'de yüzde 8,7), eğlence ve kültür (yüzde 15,7 - yüzde 19,1) ve restoran ve otellerde (yüzde 10,3 - yüzde 10,8) yavaşladı. Enflasyon ayrıca eğitimde (yüzde 8,7 - yüzde 9,4), çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 5 - yüzde 5,2), iletişimde (yüzde 5,4 - yüzde 5,6) ve mobilya, ev aletleri ve bakımda yüzde 0,6 - yüzde 0,7) de düştü. Aynı zamanda giyim ve ayakkabıda maliyetler düştü (yüzde 0,3 - yüzde 0,8), alkollü içecekler ve tütünde (yüzde 7,8) ve sağlıkta yüzde -4,5) fiyatlar değişmedi. Öte yandan, gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 6,4 - yüzde 6,2) ve ulaştırmada (yüzde 0,5 - yüzde 0,4) enflasyon hafif bir artış gösterdi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0,9 artarak bir önceki aydaki yüzde 0,8'lik düşüşün tersine döndü