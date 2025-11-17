Bulgaristan'da enflasyon düşüyor
17.11.2025 15:16
NTV - Haber Merkezi
Bulgaristan'da enflasyon oranı yüzde 5,3'e geriledi.
Bulgaristan'ın yıllık enflasyon oranı Ekim 2025'te bir önceki aydaki yüzde 5,6'dan yüzde 5,3'e geriledi. Fiyat artışı esas olarak konut ve kamu hizmetleri (yüzde 7,7 - Eylül'de yüzde 8,7), eğlence ve kültür (yüzde 15,7 - yüzde 19,1) ve restoran ve otellerde (yüzde 10,3 - yüzde 10,8) yavaşladı. Enflasyon ayrıca eğitimde (yüzde 8,7 - yüzde 9,4), çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 5 - yüzde 5,2), iletişimde (yüzde 5,4 - yüzde 5,6) ve mobilya, ev aletleri ve bakımda yüzde 0,6 - yüzde 0,7) de düştü. Aynı zamanda giyim ve ayakkabıda maliyetler düştü (yüzde 0,3 - yüzde 0,8), alkollü içecekler ve tütünde (yüzde 7,8) ve sağlıkta yüzde -4,5) fiyatlar değişmedi. Öte yandan, gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 6,4 - yüzde 6,2) ve ulaştırmada (yüzde 0,5 - yüzde 0,4) enflasyon hafif bir artış gösterdi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0,9 artarak bir önceki aydaki yüzde 0,8'lik düşüşün tersine döndü