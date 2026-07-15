Bulgaristan'da enflasyon geriledi

Bulgaristan 'ın yıllık enflasyon oranı, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 6,9'dan yüzde 5,4'e geriledi ve yüzde 5,6'lık ön tahminlerin altında kaldı.

Fiyat artışı çoğu kategoride, özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 2,4'e karşı Mayıs ayında yüzde 4,4), alkollü içecekler ve tütünde (yüzde 6,7'ye karşı yüzde 7,7), konut ve kamu hizmetlerinde (yüzde 5'e karşı yüzde 5,2), mobilya ve ev eşyalarında (yüzde 0,4'e karşı yüzde 0,9), sağlıkta (yüzde 4,3'e karşı yüzde 4,5), ulaşımda (yüzde 16,8'e karşı yüzde 21,6), eğlence ve kültürde (yüzde 10,8'e karşı yüzde 15,7), eğitimde (yüzde 9,4'e karşı yüzde 9,1) ve restoran ve otellerde (yüzde 9,6'ya karşı yüzde 9,4) yavaşladı. Aynı zamanda, giyim ve ayakkabıda deflasyon derinleşti (-yüzde 1,0'a karşı -yüzde 0,4). Buna karşılık, çeşitli mal ve hizmetlerde (önceki ayda yüzde 5,9 olan yüzde 6,1'e kıyasla) ve sigorta ve finansal hizmetlerde (önceki ayda yüzde 1,3 olan yüzde 2,7'ye kıyasla) enflasyon hızlandı. Aylık bazda, tüketici fiyatları bir önceki ayda değişmeden kaldıktan sonra Haziran ayında yüzde 0,9 oranında düştü ve yüzde 0,8'lik düşüş yönündeki ön tahminleri aştı.