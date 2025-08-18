Bulgaristan'da enflasyon tırmanıyor

Bulgaristan'ın yıllık enflasyon oranı Temmuz 2025'te bir önceki ayki yüzde 4,4'ten yüzde 5,3'e yükseldi. Bu, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek okumayı işaret etti ve gıda ve alkolsüz içeceklerin (yüzde 7,6 - yüzde 7,5 Haziran), alkollü içecekler ve tütünün (yüzde 7,6 - yüzde 6,9), konut hizmetlerinin (yüzde 8,4 - yüzde 6,7), iletişimin (yüzde 4,1 - yüzde 1,6), eğlence ve kültürün (yüzde 14,5 - yüzde 9,9), eğitimin (yüzde 7,9 - yüzde 7,2) ve çeşitli mal ve hizmetlerin (yüzde 3,9 - yüzde 3,5) daha yüksek maliyetleri tarafından yönlendirildi.



Ayrıca, ulaşım (yüzde 1,9 - yüzde 2,3) ve mobilya ve ev aletleri ile bakımda (yüzde 0,7 - yüzde 0,9) fiyatlar daha yavaş bir oranda düştü. Bu arada, restoran ve otellerde enflasyon düştü (yüzde 8,3 - yüzde 9,9). Aylık bazda tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki dönemdeki yüzde 0,4'lük artıştan yüzde 1,7 arttı.