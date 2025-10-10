Bulgaristan'da Euro tatili

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Bulgaristan'ın Euro'ya geçişiyle bağlantılı olarak 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil ilan etmeyi planlıyor. Bu durum, kamuoyunun görüşüne sunulan ve bu iki günü resmi tatil olarak belirleyen taslak kararda özetleniyor.



Bu girişim, Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova tarafından hayata geçirilecek. Açıklayıcı muhtıra, geçişin, Euro'ya Geçiş Ulusal Planı ve beraberindeki Eylem Planı'nda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, temel pratik ve teknik hazırlıklar gerektirdiğini vurguluyor. Bu hazırlıklar, yeni para birimi ortamında finansal, bilgi ve operasyonel sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamayı içeriyor.



Bakan Petkova, Euro'nun kullanıma girmesinden hemen önce ve hemen sonra, 31 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde tatil günlerinin belirlenmesinin, sistem ayarlamaları ve sektör adaptasyonu için yeterli zaman sağlamak açısından gerekli olduğunu belirtiyor. Bu önlem, operasyonel riskleri en aza indirmeyi ve hem finans kuruluşları hem de döviz kuru değişikliğinden etkilenen diğer sektörler için Euro'ya sorunsuz ve sorunsuz bir geçiş sağlamayı amaçlıyor.