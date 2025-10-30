Bulgaristan'da ev fiyatları yükselecek mi?

Ulusal Emlak Derneği Başkanı Dobromir Ganev, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na verdiği röportajda, Bulgaristan'daki emlak fiyatlarının, özellikle büyük şehirlerde, vatandaşların gelirine paralel olarak artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Ganev, daha iyi yaşam koşulları ve daha yüksek ücretler sunan şehirlere göçün talebi artırmada önemli bir rol oynadığını, faiz oranlarının da piyasayı etkilediğini söyledi.



Ganev, enflasyon hariç, son on yılda emlak değerlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığını tahmin etti. Faaliyetlerin çoğunun, tüm gayrimenkul işlemlerinin neredeyse yarısını oluşturan 7-8 pazarda yoğunlaştığını vurguladı. Bu bölgelerde fiyatlar hızla yükselirken, daha küçük kasabalar ve bölgesel şehirlerde metrekare başına fiyatlar genellikle bin Euro'nun altında seyrediyor. Sofya'da metrekare başına ortalama fiyat şu anda 2 bin 300 ila 2 bin 500 Euro arasında seyrederken, Filibe ve Varna'da da benzer yükseliş eğilimleri gözlemleniyor ve bu da bu şehirlerdeki ücret artışını kabaca takip ediyor.



Ganev, geleceğe baktığında, büyük ölçüde son birkaç yıldır spekülatif alımların etkisinin azalması nedeniyle piyasada bir ılımlılık öngörüyor. 2026'nın ilk yarısına kadar daha az alıcının fiyatları aktif olarak yukarı çekeceğini tahmin ediyor. Fiyatlarda keskin bir düşüş öngörmese de , büyüme oranlarının yavaşlaması ve bazı şehirlerde yüzde 10-16'lık artışlar görülmesi muhtemel.



Ganev, uzun vadede gayrimenkul piyasasını etkileyen temel faktörlerde büyük bir değişim öngörmüyor. Ancak, bütçe veya ulusal borçla ilgili siyasi kararların daha yüksek vergilere yol açabileceği ve bunun da emlak sektörünü etkileyebileceği konusunda uyardı.