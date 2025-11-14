Bulgaristan'da memurlara 78 bin lira maaş

Bir dönem en fakir Avrupa ülkelerinden birisi olan Bulgaristan'da ekonomik faaliyetler düzelmeye, gelirler artmaya başladı. Ülkesinden uzakta başka Avrupa ülkelerine çalışmaya giden Bulgar vatandaşları son dönemde ülkelerine dönerek işgücüne katkıda bulunmaya başladı.

2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, Bulgaristan'ın devlet yönetimindeki ortalama brüt maaş 3 bin 88 levaya (yaklaşık bin 580 Euro, yaklaşık 78 bin lira) ulaştı ve 2024'teki aynı dönemde 2 bin 671 leva (bin 365 Euro) iken 417 leva (213 Euro) arttı.

Brüt kazançlar açısından, devlet yönetimi ekonomik faaliyetler arasında beşinci sırada yer alıyor. En yüksek maaş ödeyen sektörler arasında 5 bin 512 leva (2 bin 820 Euro) ile "Bilgi ve yaratıcı ürünlerin oluşturulması ve yayılması; telekomünikasyon"; 3 bin 716 leva (bin 900 Euro) ile "Finans ve sigorta faaliyetleri"; 3 bin 539 leva (bin 810 Euro) ile "Elektrik, ısı ve gaz yakıtların üretimi ve dağıtımı" ve 3 bin 460 leva (bin 770 Euro) ile "Mesleki faaliyetler ve bilimsel araştırma" yer alıyor. En düşük maaşlar ise bin 586 leva (810 Euro) ile "Otel ve restoran sektörü", bin 763 leva (900 Euro) ile "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" ve bin 774 leva (910 Euro) ile "Diğer faaliyetler" sektörlerinde görüldü.

2025 yılının ilk üç çeyreğinde, kamu sektöründeki ortalama maaş yüzde 14,2 artarken, özel sektör geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış kaydetti. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2025 aylarının aylık ortalamaları sırasıyla 2 bin 570 leva (bin 320 Euro), 2 bin 497 leva (bin 280 Euro) ve 2 bin 580 leva (bin 330 Euro) oldu.

Üçüncü çeyreğin genel ortalaması ise 2.549 leva (bin 320 Euro) olarak gerçekleşti ve bu, ikinci çeyreğe göre yüzde 0,9'luk küçük bir düşüşü temsil ediyor. En büyük çeyreklik düşüşler yüzde 4,0 ile "Eğitim", yüzde 3,8 ile "Kültür, spor ve eğlence" ve yüzde 1,8 ile "İnsan sağlığı ve sosyal hizmet"te kaydedildi. 2024 yılı üçüncü çeyreğine göre ortalama maaş yüzde 12 artarken, en dikkat çeken artışlar yüzde 17,5 ile "İdari ve destek faaliyetleri"nde, yüzde 16,5 ile "İnşaat"ta ve yüzde 16,4 ile "Eğitim"de gerçekleşti.

İstihdam açısından, Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün ön verilerine göre, Haziran 2025 sonuna göre iş ve hizmet sözleşmeleri kapsamındaki toplam çalışan sayısı 28,9 bin veya yüzde 1,2 azalarak 2,36 milyona geriledi. Çeyrekteki en büyük istihdam düşüşleri yüzde 14,9 ile "Otel ve restoran hizmetleri", yüzde 3,3 ile "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" ve yüzde 3 ile "Gayrimenkul işletmeleri" sektörlerinde görüldü.

Eylül 2024 sonu ile Eylül 2025 sonu arasında, çalışan sayısı yıllık bazda 30,1 bin, yani yüzde 1,3 arttı. En büyük artış 11,8 bin ile "İnsan sağlığı ve sosyal hizmet", 8 bin ile "İnşaat" ve 5,5 bin ile "Ticaret; motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı" sektörlerinde kaydedildi. En büyük düşüşler ise 8,1 bin ile "İmalat sanayi" ve 3 bin ile "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektörlerinde yaşandı. Yüzde olarak, en yüksek artışlar yüzde 6,2 ile "Kültür, spor ve eğlence", yüzde 6,1 ile "İnşaat" ve yüzde 6 ile "İnsan sağlığı ve sosyal hizmet" sektörlerinde gerçekleşirken, en büyük düşüşler yüzde 4,5 ile "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" ve yüzde 1,9 ile "Madencilik endüstrisi" sektörlerinde gerçekleşti.