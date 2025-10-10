Bulgaristan'da otomat sıkıntısı... Euro'ya adapte olacaklar

Bulgaristan'daki otomatlar 31 Aralık'a kadar leva ile çalışmaya devam edecek, ancak 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm işlemler Euro'ya geçecek. Uzmanlar, bu geçiş sürecinde tüketiciler için bazı zorluklar öngörüyor. European Coffee Experts otomat departmanı direktörü Hristomir Hristov, yasanın müşterilerin lehine para birimi dönüşümünü zorunlu kıldığını açıkladı. Örneğin, 1 leva fiyatındaki bir içecek 51 Euro sente değil, 50 Euro sente çevrilmeli; otomatlar ise 1 veya 2 Euro sentten küçük madeni paraları kabul edecek donanıma sahip değil.



Hristov, 1 Ocak'tan sonraki fiyat artışlarının döviz kurundan değil, artan teslimat maliyetlerinden kaynaklanacağını belirtti. Bu geçiş, otomat operatörleri için etiketleri güncelleme, çift fiyatlandırma uygulama ve ödeme sistemlerini yeniden programlama gibi çeşitli zorluklar doğuruyor. En karmaşık ayarlamaların, özellikle eski makinelerde banknot doğrulayıcıları ve bozuk para mekanizmalarının değiştirilmesini içerdiğini vurguladı.



Kuruluş, teknisyenler gerekli yükseltmeleri yapana kadar birçoğunun geçici olarak hizmet dışı bırakılması gerekebilecek 280 makine işletiyor. Son yıllarda kurulan yeni cihazlar genellikle yalnızca yeniden programlama gerektirirken, eski makinelerin yeni Euro gereksinimlerini karşılamak için daha yüksek maliyetlere katlanması muhtemel.