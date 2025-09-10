Bulgaristan'da sanayi üretimi değişmedi

Bulgaristan'da sanayi üretimi, Temmuz 2025'te yıllık bazda yüzde 8,3 düştü ve bir önceki ayki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 8,3'lük orandan aynı kaldı. Madencilik ve taş ocakçılığında üretim artışı yavaşlarken (yüzde 2,1 - Haziran'daki yüzde 26,7), imalat sanayinde üretim daha düşük bir oranda daraldı (yüzde 3,3 - yüzde 7,3). Bu arada, elektrik, gaz, buhar ve klima sektörlerinde üretim daha da düştü (yüzde 34,9 - yüzde 18,1). Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda, sanayi faaliyetleri Temmuz ayında, bir önceki dönemdeki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 1,9'luk düşüşün ardından durakladı.