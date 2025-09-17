Bulgaristan'da su krizi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi Hidroteknik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Petar Filkov, yeraltı suyunu "kara gün parası" olarak nitelendirerek, Bulgaristan'ın son çare kaynağı olarak görüyor. Yenilenmesi zor olan bu kaynağın tükendiği takdirde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.



Bulgar Su Birliği Başkanı Müh. İvan İvanov, yeraltı suyunun kullanışlı bir seçenek olduğunu, ancak yalnızca acil durumlarda kullanılması gerektiğini vurguladı. Filkov, Pleven gibi şehirlerde yeraltı suyuna güvenmenin uzun vadeli bir strateji olamayacağını da sözlerine ekledi. Filkov, "Her yıl su kısıtlamalarına gerek kalmamasını sağlayacak sürdürülebilir çözümlere ihtiyacımız var. Sistem kayıplarını azaltmak ve su mevcut olduğunda sorumlu tüketimi teşvik etmek, çözümün önemli parçalarıdır." dedi.



Uzmanlar ayrıca, Bulgaristan'ın su kayıpları konusunda rekor sahibi olarak endişe verici durumuna dikkat çekti. İvanov, son yıllarda ülkenin su araştırmalarına adanmış neredeyse tüm bilimsel enstitülerini kaybettiğini ve bu kritik kaynağın yönetimi konusunda uzmanlık açığı yarattığını belirtti.



Lovech Belediye Başkanı Stratsimir Petkov, ViK-Lovech başkanının yakın zamanda görevden alınmasıyla ilgili yorumda bulunarak, kararın muhtemelen siyasi çağrışımlar taşıdığını belirtti. Yeni müdürle etkili bir koordinasyon sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu ifade eden Petkov, yerel su rejimini " kabul edilebilir" olarak nitelendirerek, kesintilerin kaçınılmaz olduğunu, ancak çoğunlukla günün ilerleyen saatlerinde meydana geldiğini belirtti. Petkov, şehrin son bir yılda ihtiyaç duyduğu su miktarını sağlamayı başardığını vurguladı.



Su boru hatlarında kayıpların yüzde 50'ye ulaşmasına rağmen, Lovech iç iletim şebekesinin yaklaşık yüzde 70'ini yeniledi. Petkov, "Boru hatlarımız beş yıl içinde tamamen yenilenmezse, Lovech Pleven'in yaşadığından çok daha ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalabilir" uyarısında bulundu.