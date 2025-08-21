Bulgaristan'da su sıkıntısı... Tehdit büyüyor

Avrupa'nın büyük bir bölümünde su kıtlığı giderek artan bir endişe kaynağı haline gelirken, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklıkların sıklaşması, eskiyen altyapının neden olduğu sorunları daha da kötüleştiriyor. Bulgaristan'da, büyük ölçüde 40 yıl önce komünist hükümet tarafından inşa edilen su şebekesi bakımsız ve kaynaklar kötü yönetiliyor. Modernizasyon yavaş ve yetersiz finanse ediliyor ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere kuruluşlar, sektörün yaygın yolsuzluğa eğilimli olduğunu belirtiyor.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR



Çevre örgütlerine göre, ulusal kriz tırmanırken, Haziran'dan Eylül'e kadar ülkenin yaklaşık üçte birinde yarım milyona yakın insan (yani nüfusun %8'i) için banyo yapmak, tuvalet sifonu çekmek, çamaşır ve bulaşık yıkamak artık zor. Yetkililer, 17 Ağustos itibarıyla 283 köy ve birkaç kasabada 260 binden fazla kişiye erzak dağıtımı yapıyordu. Sulama kısıtlamaları nedeniyle, temel tarımsal ihracat kalemleri olan ayçiçeği ve mısır rekoltesi on yılların en düşük seviyesine düşebilir. Çiftçiler, hayvan bakımının giderek zorlaştığını söylüyor.



BULGARLAR ÜLKEDEN KAÇIYOR



Bu tür zorluklar ülke genelindeki toplulukları şimdiden boşaltıyor. Daha iyi bir yaşam arayışındaki birçok çalışma çağındaki insan, gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %43'ünü oluşturan canlı bir merkez olan başkent Sofya'ya veya turistik destinasyon olarak gelişen Karadeniz kıyı bölgelerine yöneliyor. Diğerleri ise yurt dışına taşınarak geride azalan ve yaşlanan bir nüfus bırakarak, refah sistemi üzerindeki baskıyı artırıyor ve büyüme potansiyelini zayıflatıyor.



Talihsiz bir dizi koşul Bulgaristan'ı bu noktaya getirmiş olsa da, Avrupa'nın geri kalanında da benzer bir yüksek sıcaklık, kuraklık ve yeraltı ve yüzey suyu kıtlığı döngüsü hakim ve bu da ortak bir strateji çağrılarını güçlendiriyor. Gachev, "Suya karşı tutumumuzu ve davranışlarımızı yeniden düşünmenin, suyu tüm hükümetler için ulusal bir öncelik haline getirmenin zamanı geldi.Doğa, kötü yönetimimize müsamaha göstermeyecektir." dedi.