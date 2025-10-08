Bulgaristan'da yeni dönem başladı

Bulgaristan'da bugünden itibaren, hem leva hem de Euro cinsinden fiyat göstermeyenlere para cezası uygulanacak. Bu durum ülkenin Euro'ya geçiş hazırlıklarıyla bağlantılı yeni bir uygulama aşamasının başlangıcı olacak.



Tüketiciyi Koruma Komisyonu'na (CPCo) göre, tüm mal ve hizmetlerin fiyatları, tüketicileri yanıltmamak için her iki para biriminde de açıkça belirtilmeli, aynı yazı tipi, boyut ve renkte yazılmalı. Aynı kural, artık leva ve Euro cinsinden çift fiyatlandırmayı da göstermesi gereken nakit fişler için de geçerli olacak.



CEZA KESİLECEK



İlk ihlalde 50 ila 200 leva arasında değişen cezalar, tekrarlanan ihlallerde 800 levaya kadar çıkabiliyor. Yetkililer daha önce, esnafın uyum sağlaması için iki aylık bir süre tanıyordu ve bu süre sona erdi. Hem Tüketiciyi Koruma Komisyonu hem de Ulusal Gelir Ajansı (NRA), yeni gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olmak için koordineli denetimler başlattı.



Yeni kurallar ayrıca tüccarların kasalarını çift ekran standardına uyacak şekilde yeniden programlamasını zorunlu kılıyor. Stara Zagora'daki NRA ofisinden Galena Nedkova, "İşletmelerin yaklaşık yüzde 90 ila 95'i fişlerde çift işaretleme gerekliliğine zaten uydu" dedi.



CPCo'nun yerel şubesinden Vasil Donev, yasada fiyatın öncelikle leva mı yoksa Euro mu olarak gösterilmesi gerektiği belirtilmediğini, sadece karışıklığı önlemek için her iki değerin de eşit olarak sunulması gerektiğini belirtti.



Uygulama kampanyasının yanı sıra, CPCo, işletmeleri ve tüketicileri yaklaşan Euro geçişi hakkında bilgilendirmek için ülke çapındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Kırcaali Bölgesi'ndeki Valchi Dol, Kaolinovo, Sredets, Roman ve Chernoochene köyünde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.



Bu arada, Sofya'da Euro'ya geçiş güvenlik önlemlerine ilişkin özel bir forum İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadele, kurumlar arası koordinasyonun iyileştirilmesi ve geçiş döneminde sorumlu iş uygulamalarının teşvik edilmesine odaklanıyor. Sofya'da güvenlik önlemlerinin tanıtılması gerçekleşiyor.



Yetkililer, çift işaretleme kuralının artık bir tavsiye olmaktan çok yasal bir zorunluluk olması nedeniyle, yatırımcılara dikkatli olmaları, sistemlerini derhal ayarlamaları ve fiyat gösteriminde tam şeffaflık sağlamaları çağrısında bulunuyor.