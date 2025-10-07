Bulgaristan'dan kötü veri
Bulgaristan perakende satış büyümesi 4 ayın en düşük seviyesinde.
Bulgaristan'da perakende satışlar, Ağustos 2025'te bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak bir önceki aya göre yüzde 6'lık büyümenin gerisinde kaldı. Bu yavaşlamanın başlıca nedenleri arasında gıda dışı ürünlerdeki (yüzde 9,8 - Temmuz'daki yüzde 11,8), bilgisayar ve iletişim ekipmanlarındaki (yüzde 10,3 - Temmuz'daki yüzde 18,9) ve ilaç ve tıbbi ürünlerdeki (yüzde 6,7 - yüzde 9,5) düşüşler yer aldı.
Aynı zamanda, otomotiv yakıtları ve yağlayıcılarının satışları yüzde 3 seviyesinde sabit kalırken, gıda, içecek ve tütün satışları (yüzde -0,8 - Temmuz'daki yüzde 0,1) daha da düştü. Bu arada, satış büyümesi, uzmanlaşmamış mağazalarda (yüzde 13,8 - yüzde 10,7), tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünlerinde (yüzde 19,8 - yüzde 16,6), ev aletleri, mobilya ve diğer ev eşyalarında (yüzde 12,5 - yüzde 11,9) ve posta siparişi, telefon veya internet satışlarında (yüzde 7,2 - yüzde 6,3) arttı. Aylık bazda, perakende satışları, önceki dönemdeki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından Ağustos ayında duraklama yaşadı.
- Etiketler :
- Veri
- Bulgaristan
- Perakende Satışlar