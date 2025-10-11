Bulgaristan'dan dev altın alımı... 28 yıldır olmuyordu

Bulgaristan Merkez Bankası ( BNB ), Bulgaristan'ın Euro'yu benimsemesiyle bağlantılı bir hamleyle 2 bin 53,2 kilograma eşdeğer 66 bin troy ons altın satın aldı. BNB'nin resmi açıklamasına göre, işlem uluslararası piyasalarda cari fiyatlarla gerçekleşti ve merkez bankasının uluslararası para rezervlerinin yüzde 1'inden daha azını oluşturuyor.



Avrupa Konseyi'nin 8 Temmuz'da Bulgaristan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren Euro'ya geçme kararının ardından, BNB'nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) kuralları uyarınca döviz rezervlerini ECB'ye aktarması gerekiyor. Son altın alımı, BNB'nin mevcut rezervlerini azaltmadan yeterli rezervleri garanti altına alırken aynı zamanda Eurosistem gelir akışlarına erişim sağlıyor.



EN BÜYÜK OPERASYON



Dünya Altın Konseyi, bunun Bulgaristan'ın para kurulunu ilk kez uygulamaya koyduğu 1997 yılından bu yana BNB tarafından gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu vurguladı.