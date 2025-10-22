Bulgaristan'ın borcu artıyor

Bulgaristan, GSYİH'ye göre en düşük kamu borcuna sahip Avrupa Birliği üyelerinden biri olmaya devam etmekle birlikte, son çeyreklerde en büyük artışlardan birini de kaydetti. Eurostat'a göre, 2025'in ikinci çeyreğinin sonunda, Euro Bölgesi'nde brüt kamu borcunun GSYİH'ye oranı, bir önceki çeyrekteki yüzde 87,7'den ve bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 87,7'den yüzde 88,2'ye yükseldi. AB genelinde ise bu oran, üç ay önceki yüzde 81,5'ten ve 2024'ün aynı dönemindeki yüzde 81,2'den yüzde 81,9'a yükseldi.



Bu bağlamda, Bulgaristan'ın borcu GSYİH'nın yüzde 26,3'ü seviyesinde nispeten düşük kalmaya devam ediyor. Yalnızca Estonya (yüzde 23,2) ve Lüksemburg (yüzde 25,1) daha düşük oranlar bildiriyor. Bu arada, Yunanistan (yüzde 151,2), İtalya (yüzde 138,3), Fransa (yüzde 115,8), Belçika (yüzde 106,2) ve İspanya (yüzde 103,4) 2025'in ikinci çeyreğinde en yüksek borç seviyelerini kaydetti.