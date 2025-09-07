Bulgaristan'ın büyümesi devam ediyor

Bulgaristan ekonomisi, 2025'in ikinci çeyreğinde istikrarlı bir büyüme kaydetti ve gayri safi yurtiçi hasıla, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) tarafından yayınlanan mevsimsellikten arındırılmış ön verilere göre, GSYİH çeyreklik bazda yüzde 0,9 arttı.



Gayri safi katma değer (GSKD) de pozitif bir seyir izleyerek, birinci çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. Nihai tüketim yüzde 1,8, mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 1,4 azaldı.



Yıllık bazda, toplam GSYİH yüzde 2,8 arttı. En güçlü büyüme yüzde 8,2 ile "Kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet"te görüldü. Bunu yüzde 7 ile "İnşaat" ve yüzde 5,5 ile "Gayrimenkul faaliyetleri" izledi. Bilgi ve iletişim sektörü yüzde 5,4, finans ve sigortacılık faaliyetleri ise yüzde 5,1 büyüdü.



TÜM SEKTÖRLER GÜÇLENMEDİ



"Tarım, ormancılık ve balıkçılık" yüzde 4 daralırken, "Sanayi ve enerji" yüzde 3,1 düşüş kaydetti; bu da bu alanlardaki devam eden zorlukları yansıtıyor.



Ülkenin ekonomik büyümesinin arkasındaki ana itici güç, hane halkı ve kamu tüketimi olmaya devam ediyor. Sadece ikinci çeyrekte, nihai tüketim 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 arttı. Aynı dönemde, dış ticarette karışık sonuçlar görüldü; mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda yüzde 4,8 düşerken, ithalat yüzde 0,1 oranında arttı.