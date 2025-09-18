Bulgaristan'ın cari fazlası azaldı

Bulgaristan'ın cari işlemler fazlası, Temmuz 2025'te bir önceki yılın aynı ayındaki 432,6 milyon Euro'dan 43,1 milyon Euroya geriledi. Bu durum, esas olarak, bir önceki yılın aynı ayına göre 120,4 milyon Euro'dan 652,2 milyon Euro'ya yükselen mal işlemleri açığındaki keskin artıştan kaynaklandı. Bu arada, birincil gelir açığı 454,2 milyon Euro'dan 410,3 milyon Euro'ya gerilerken, ikincil gelir fazlası 92,5 milyon Euro'dan 148,4 milyon Euro'ya yükseldi. Ayrıca, hizmetler fazlası 914,7 milyon Euro'dan 957,1 milyon Euro'ya yükseldi.