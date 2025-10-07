Bulgaristan'ın kaderi değişecek mi?

Avrupa Yatırım Bankası Ekonomi Müdürlüğü Baş Danışmanı Atanas Kolev, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Euro'ya geçişinin ülkenin kredi notunu olumlu etkilemesinin beklendiğini söyledi. Disiplinli mali politikanın not iyileştirmelerini hızlandıracağını, bunun da borç ödeme maliyetlerini düşüreceğini ve özellikle uluslararası piyasalardan borç alan belediyelerin kredibilitesini dolaylı olarak artıracağını belirtti.



BULGARİSTAN İÇİN KOLAYLIK OLACAK



Kolev, Euro'nun Bulgaristan'ın yatırım ortamını güçlendireceğini vurguladı. Döviz kurlarındaki maliyetleri ortadan kaldırarak ve 20 ana Euro bölgesi ticaret ortağıyla kur riskini en aza indirerek, Bulgaristan fiyatlandırmada daha fazla şeffaflığa sahip olacak ve diğer Euro bölgesi ülkeleriyle karşılaştırmaları kolaylaştıracak.



ENFLASYON ENDİŞELERİ YERSİZ



Potansiyel fiyat artışlarıyla ilgili endişelere değinen Kolev, Euro'yu benimseyen diğer ülkelerde de benzer tepkilerin gözlemlendiğini belirtti. Bulgaristan'daki üreticiler ve tüccarlar, fiyat değişikliklerine ilişkin kısıtlayıcı yasal çerçevenin etkisiyle başlangıçta fiyatları ayarlayabilirler. Ancak, tarihsel deneyimlerin, genellikle yuvarlamadan kaynaklanan ilk aylardaki küçük fiyat artışlarının geçici olduğunu ve genel enflasyonun bir yıl içinde istikrara kavuşma, hatta düşme eğiliminde olduğunu gösterdiğini vurguladı.



İhracat odaklı endüstriler ve finans sektörünün, faiz oranlarının aşağı yönlü ayarlanmasıyla birlikte, daha düşük borçlanma maliyetleri de dahil olmak üzere, Euro'nun benimsenmesinden hemen fayda görmesi bekleniyor.



Kolev ayrıca, 2022-2023 enerji şokundan sorunsuz bir toparlanma yaşandığını belirterek, Avrupa'nın genel ekonomik durumunu da değerlendirdi. Yüksek istihdam seviyeleri, artan gelirler ve özel sektör için iyileşen kredi koşullarıyla birlikte yatırımların kademeli olarak artmasının beklendiğini belirtti. Bazı AB üye ülkelerindeki bütçe kısıtlamalarının süreci yavaşlatabileceğini kabul eden Kolev, Bulgaristan'ın iç durumunu olumlu değerlendirerek hem özel hem de kamu tüketimindeki güçlü büyüme ve sağlam yatırım faaliyetlerine dikkat çekti.



Kolev, önümüzdeki yıl Bulgaristan'daki siyasi belirsizliğin azalmasının ekonomik kalkınmayı daha da destekleyeceğini ve ülkenin Euro'yu benimsemenin faydalarından tam olarak yararlanmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti.