Bulgarlar artık alışverişe gelmiyor

Türkiye, Bulgarlar için çok ucuz olmaktan çıktı. Edirne'ye alışveriş için akın eden Bulgarlar, TL'de yaşanan reel değer kazancından dolayı artık gelmiyor.

Bulgarlar artık alışverişe gelmiyor

Bulgarlar artık için Türkiye'ye gelmiyor.

Önceki yıllarda Türk Lirası diğer para birimlerine karşı sert değer kayıpları yaşamıştı. Bulgarlar arada oluşan kur farkından dolayı 'ye akın ediyordu.

Döviz kurlarında hareketin yavaşlaması ile Bulgarların gelişleri azaldı. Bulgar turistlerin azalması esnafın işlerini düşürdü.

İş yerini devreden, kiralayan ya da satışa çıkaran çok sayıda esnaf olduğu belirtiliyor.

Bulgarlar artık alışverişe gelmiyor - 1

YÜZDE 60 CİVARINDA DÜŞÜŞ

Esnaflar düşüşün yüzde 50-60 civarında olduğunu dile getirirken "Döviz kurunun sabit kalması onları türkiyeyi tercih etmekte geri plana çekti." ifadelerini kullandılar.

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