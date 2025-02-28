Bulgarlar artık alışverişe gelmiyor
Türkiye, Bulgarlar için çok ucuz olmaktan çıktı. Edirne'ye alışveriş için akın eden Bulgarlar, TL'de yaşanan reel değer kazancından dolayı artık gelmiyor.
Bulgarlar artık alışveriş için Türkiye'ye gelmiyor.
Önceki yıllarda Türk Lirası diğer para birimlerine karşı sert değer kayıpları yaşamıştı. Bulgarlar arada oluşan kur farkından dolayı Edirne'ye akın ediyordu.
Döviz kurlarında hareketin yavaşlaması ile Bulgarların gelişleri azaldı. Bulgar turistlerin azalması esnafın işlerini düşürdü.
İş yerini devreden, kiralayan ya da satışa çıkaran çok sayıda esnaf olduğu belirtiliyor.
YÜZDE 60 CİVARINDA DÜŞÜŞ
Esnaflar düşüşün yüzde 50-60 civarında olduğunu dile getirirken "Döviz kurunun sabit kalması onları türkiyeyi tercih etmekte geri plana çekti." ifadelerini kullandılar.
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