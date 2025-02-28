Bulgarlar artık alışverişe gelmiyor

Bulgarlar artık alışveriş için Türkiye'ye gelmiyor.



Önceki yıllarda Türk Lirası diğer para birimlerine karşı sert değer kayıpları yaşamıştı. Bulgarlar arada oluşan kur farkından dolayı Edirne'ye akın ediyordu.



Döviz kurlarında hareketin yavaşlaması ile Bulgarların gelişleri azaldı. Bulgar turistlerin azalması esnafın işlerini düşürdü.



İş yerini devreden, kiralayan ya da satışa çıkaran çok sayıda esnaf olduğu belirtiliyor.