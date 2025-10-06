Bulgarlar ev almak için yarışıyor

Bulgaristan Merkez Bankası'nın son verilerine göre, Bulgarlar mülk satın almak için eşi benzeri görülmemiş miktarlarda borç almaya devam ediyor. Konut fiyatları yüksek kalmaya devam ederken, ev alıcıları işlemleri finanse etmek için giderek daha yüksek krediler arıyor.



Kredi uzmanı Tihomir Toshev, Bulgaria Morning'e yaptığı açıklamada, emlak piyasasının son beş yıldır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini ve fiyatların her yıl arttığını belirtti. Toshev, kredi hacmindeki artışın bir kısmını, Bulgaristan'ın 1 Ocak'ta Euro Bölgesi'ne girmesine bağladı ve bu durumun alıcılar arasında bir aciliyet duygusu yarattığını belirtti.



Toshev, "İnsanlar öncelikle daha yüksek emlak fiyatları korkusuyla hareket ediyor." diye açıkladı. Düşük faiz oranları cazip gelse de, borçlanmanın ana teşviki olmadığını söyledi. Yıl başından bu yana, ipotek faiz oranları yüzde 2 ile yüzde 2,8 arasında seyretti ve geçen yıl sonuna göre neredeyse hiç değişmedi.



300-500 BİN LEVA'LIK İPOTEKLER VAR



Toshev, Bulgaristan'daki gelir artışının enflasyonu geride bıraktığını ve bunun borçlulara ek güven sağladığını vurguladı. Sofya'da ipoteklerin genellikle 300 bin ila 500 bin leva arasında değiştiğini belirtti. Çoğu kredinin borçluların geliriyle uyumlu olduğunu ve bu sayede riskin en aza indirildiğini de sözlerine ekledi.



Ayrıca, Bulgaristan'da faiz oranlarının dalgalı olduğunu ve çoğu borçlunun 25 ila 30 yıllık vadeleri tercih ettiğini belirtti. Bankalar genellikle kredi faiz oranlarını ortalama mevduat faiz oranlarına göre belirler ve piyasa değişimleri faiz oranlarını yükseltebilse de, Toshev dalgalanmaların sistemik sorunlara yol açmasının olası olmadığını belirtti.



EMLAK PİYASASI HIZLA SOĞUYABİLİR



Toshev, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılmasının ardından emlak piyasasının önemli ölçüde soğumasını bekliyor. İşlemlerde yüzde 20'nin üzerinde bir düşüş öngörüyor ve mevcut piyasayı duygusal ve biraz "histerik" olarak nitelendiriyor, bazı alımlar en uygun seçenekleri temsil etmiyor.



Toshev "Gelecek yıl, faaliyetler çok daha sakin ve işlem sayısı daha düşük olacak." dedi. Mevcut yüksek talebin yeterli arzla karşılanmadığını ve bu durumun indirim pazarlıklarını kısıtladığını da sözlerine ekledi. Önümüzdeki yıl, arzın artmasıyla birlikte, alıcılar ve satıcılar daha özgürce pazarlık yapabilecek.



Toshev ayrıca Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne girmesinin ülkeye olan yatırımcı ilgisini artıracağını ve potansiyel olarak emlak piyasasına daha fazla yabancı sermaye çekeceğini öngörüyor.