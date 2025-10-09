"Bulgarlar fakirleşiyor" iddialarına sert yanıt

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, Bulgar halkının yılbaşından bu yana yoksullaştığı veya gelirlerinin azaldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek, bu tür ifadeleri "kesinlikle yanlış" olarak nitelendirdi.



Bakanın açıklamaları, muhalefetin özellikle "Değişimi Sürdürüyoruz" başlıklı eleştirilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Bulgaristan'da yaşam standartlarının 2025'te kötüleştiği yönündeki yorumlarına yanıt niteliğinde geldi.



Başbakan Rosen Jelyazkov'un talebi üzerine Petkova, bu yıl sosyal yardımlara yapılan harcamaların geçen yıla göre 4 milyar leva daha fazla olduğunu gösteren ayrıntılı bütçe verilerini sundu. Bu tutarın 2,5 milyar levası yalnızca emeklilik maaşlarına zam için ayrıldı. Ayrıca, toplam maaş giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 18, yani 3,7 milyar leva arttığını bildirdi.



Petkova , hükümet toplantısının başında yaptığı açıklamada, "Bu rakamlar ışığında, Bulgar vatandaşlarının daha da fakirleştiği veya gelirlerinde düşüş yaşandığı yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu kesin bir dille söyleyebiliriz." dedi.



Ayrıca, birkaç önemli bütçe sektöründeki artışları da özetledi. "Eğitim" kategorisinde maaşlar ve ilgili ödemeler 907,2 milyon leva arttı. "Sağlık" harcamaları 98,3 milyon leva artarak yüzde 8,3'lük bir artışa işaret etti. "Savunma" birimi 633,3 milyon leva artış kaydederken, polis teşkilatını da içeren "İç Düzen ve Güvenlik" sektöründe maaş ve tazminatlara 1,285 milyar leva ek harcama yapıldı.



Maliye Bakanı'na göre bu rakamlar, hükümetin devam eden siyasi eleştirilere rağmen gelir artışına ve sosyal desteğe öncelik vermeye devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor.