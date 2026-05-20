Bulgarlar önce Euro Bölgesi'ne girdiler, şimdi de vizesiz ABD yolunu aralıyorlar

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını ve Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahati konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Radev, kabine toplantısına başkanlık etmeden önce yaptığı açıklamada, "Amerikan başkanıyla yaptığım görüşmede, Bulgaristan vatandaşları için ABD vize şartlarının kaldırılması konusunu ısrarla gündeme getirdim ve bu meselenin acilen ele alınmasını bekliyorum" dedi.

NATO üyesi Bulgaristan, başkenti Sofya'da ABD askeri uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Bulgaristan, Mayıs ayı sonuna kadar bir düzineden fazla ABD uçağının Bulgaristan hava sahasından geçiş yapmasına ve yakıt ikmali için Sofya'ya iniş yapmasına izin verildiğini açıkladı.

Radev, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüştüğünü ve ABD askeri uçaklarının Mayıs ayından sonra da Sofya'da kalması yönünde bir talep beklediğini söyledi.

Radev, 19 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerinde ezici bir zafer kazandı.

Bazıları onun kampanyasını Kremlin yanlısı olarak değerlendirdi; zira kendisi Bulgaristan'ın avro bölgesine katılması ve Ukrayna'ya askeri destek verilmesi konularında endişelerini dile getirmişti.

Radev, Rus yanlısı olduğu iddialarını reddediyor ve AB yolunu izleyeceğini söylüyor; ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile de görüştüğünü belirtiyor.