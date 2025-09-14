Bulgarlar yoksullukla mücadele ediyor

Bulgaristan'da asgari ücret son yıllarda gözle görülür bir artış gösterse de, yoksulluk sınırının altında yaşayan çalışan sayısı artmaya devam ediyor. Hükümetin 2026 yoksulluk sınırı kararnamesine eşlik eden resmi belgeler, sınırın bu yılki 638 levadan yüzde 19,7 artarak 764 leva olarak belirleneceğini gösteriyor.



2024 verilerinin analizi, 18-64 yaş arası çalışan Bulgarların yüzde 12,1'inin yoksul olarak kabul edildiğini ve bu oranın bir önceki yıla göre 0,4 puan arttığını gösteriyor. Yarı zamanlı çalışanlar, tam zamanlı çalışanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıyayken, çalışan kadınların yoksulluğa düşme riski erkeklere göre 2,5 puan daha düşük. Buna karşılık, 2022 yılında aynı yaş grubundaki çalışan bireylerin yüzde 10'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.



Eğitim düzeyi, çalışan yoksulluğu olasılığını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor. NSI istatistiklerine göre, çok az veya hiç resmi eğitimi olmayan bireyler en savunmasız grup olup, yüzde 56,3'ü yoksulluk içinde yaşıyor. Bu risk, yüksek eğitim seviyeleriyle önemli ölçüde azalmaktadır: Ortaöğretim mezunlarının yoksulluk riski beş kat daha azken, yüksek öğrenim görmüş kişiler arasında çalışan yoksulların oranı yüzde 4,8 ile en düşük seviyede.



Geçtiğimiz yıl yoksulluk sınırı 638 leva olarak gerçekleşirken, Bulgaristan nüfusunun yüzde 20,6'sına denk gelen 1,326 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyordu. Bu durum, ekonomik kazanımlara rağmen çalışan yoksulluğunun devam ettiğini gösteriyor.