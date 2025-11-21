Bulgarlarda Euro korkusu

Bulgarlar, 1 Ocak 2026'da Euro'nun tedavüle girmesine endişe ve iyimserlik karışımı bir duyguyla yaklaşıyor. Bazıları için ortak para birimini benimsemek, ekonomik istikrar ve daha basit iş süreçleri vaat eden, Avrupa Birliği'ne daha derin bir entegrasyon yolunda doğal bir adım. Ancak birçok kişi, yükselen fiyatlar ve potansiyel enflasyon konusunda endişeli ve Euro'nun satın alma güçlerini daha da aşındırıp aşındırmayacağını sorguluyor. Kurumlar ve iş dünyasının bazı kesimleri değişimi desteklerken, belirsizlik kamuoyunun algısını şekillendirmeye devam ediyor.

Şirketi ağırlıklı olarak Bulgaristan'da yaşayan ve faaliyet gösteren yabancı müşterilerle çalışan ekonomist ve muhasebeci Hristo Marinov, Euro'nun benimsenmesinin şimdiden davranışları etkilediğini belirtiyor. Marinov, Radio Bulgaria'ya yaptığı açıklamada, "Önemli sayıda müşteri muhasebe değişiklikleri ve vergi yükümlülükleri hakkında soru sorarken, diğerleri emlak fiyatlarının veya yaşam maliyetlerinin artıp artmayacağına odaklanıyor. Birçoğu daha düşük maliyetler için burada yaşıyor." dedi. Marinov, Bulgaristan'ın 2025 başlarında Schengen bölgesine girmesinin ve Euro geçişinin, özellikle dijital göçebeler ve girişimciler arasında yabancı ilgisini artırdığını gözlemledi. Şirketi artık neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden vatandaşlara hizmet veriyor.

Marinov, 2024'ten 2025 sonuna kadar yeni müşterilerin vergiler ve sosyal katkı payları aracılığıyla Bulgaristan bütçesine yıllık 3 milyon leva (1,53 milyon Euro) üzerinde katkı sağlayacağını tahmin ediyor. Ayrıca, yerel olarak yaşam giderleri, gayrimenkul ve diğer harcamalara yaklaşık 50 milyon leva (25,5 milyon Euro) harcamaları ve böylece iç tüketimi canlandırmaları bekleniyor.

Marinov, mevcut fiyat artışlarının Euro Bölgesi'ne katılımın bir sonucu olmaktan ziyade daha geniş bir Avrupa trendinin parçası olduğunu vurguluyor. Marinov "Avrupa genelinde Covid sonrası ekonomik enjeksiyonlar nedeniyle 2020'den sonra enflasyon hızlandı. Fiyatlar diğer yerlerde daha yüksek - örneğin, Bulgaristan'da 500 Euro'luk bir kira, Hollanda'da 2 bin Euro'ya mal oluyor. Euro'yu benimsemek işlem maliyetlerini düşürecek, yatırımcıları çekecek ve banka finansmanını kolaylaştıracak, bu da iş ortamını güçlendirecek ve nihayetinde yaşam standartlarını iyileştirecek." diye sözlerini tamamladı.

Euro'nun gelişi, özellikle yabancı yatırım ve tüketimden kaynaklanan potansiyel ekonomik faydalar getiriyor; ancak Bulgarlar günlük harcamalarındaki riskleri de göz önünde bulunduruyor.