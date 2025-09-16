Bullard Fed başkanı mı olmak istiyor?

St. Louis Fed'in eski başkanı James Bullard, dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile merkez bankası başkanlığı hakkında geçen hafta konuştuğunu ve doğru koşullar altında bu işe çok ilgi duyduğunu söyledi.



2008'den 2023'e kadar St. Louis Fed'i yöneten Bullard, Reuters'a verdiği röportajda, "Geçen Çarşamba Hazine bakanı ve ekibiyle en üst Fed pozisyonu ve diğer konular hakkında konuştum" dedi.



Trump yönetimi, görev süresi gelecek Mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek adaylarla görüşüyor.



Bullard, "Başarıya hazırlandıysak bu görevi almaya hazırım. Başarı, doların rezerv para birimi statüsünü savunmak, enflasyonu düşük ve istikrarlı tutmak ve kurumun bağımsızlığını korumak istediğimiz anlamına geliyor, Eğer bu yönde ilerleyeceksek, o zaman bu işe çok ilgili olurum" dedi.



Bullard röportajda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 25 baz puanlık bir indirim yapmasını ve daha fazla gevşeme sinyali vermesini beklediğini söyledi. Eski merkez bankacısı, "Sanırım piyasalar bu yılın sonuna kadar 75 baz puanı fiyatlandırmakta haklı" dedi.



Bullard, röportajda, tarifelerin enflasyon üzerinde geçici bir etki yaratacağını ve fiyat baskılarını kalıcı olarak artırmasının olası olmadığını savunanlara katıldığını söyledi, çünkü ithalatın ABD ekonomisi için geniş anlamda mütevazı bir girdi olduğunu belirtti. Faiz indirimleri lehine olan diğer bir durumun ise, enflasyonun şu anda yetkililerin Haziran toplantısında tahmin ettikleri seviyelerde veya altında gelmesinin muhtemel olması olduğunu söyledi.

