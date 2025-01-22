Bundesbank: Alman ekonomisindeki zayıflık devam ediyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonominin 2024'ün dördüncü çeyreğinde de zayıf kaldığı kaydedildi.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ocak ayı raporu yayımlandı. Geçen yılın son çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,1 düşüş gösterdiği aktarılan raporda, “Alman ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde de durgunluktan kurtulması pek mümkün görünmüyor.” ifadesi yer aldı.



SANAYİDE SORUNLAR SÜRÜYOR



Raporda, "2025'in başında enflasyonun başlangıçta yüksek kalması muhtemel. Bunun nedeni fosil yakıtlar için karbon emisyon fiyatının daha da artması, toplu taşıma bileti ve özel sağlık sigortası alanındaki fiyat artışlarıdır. Ancak ilerleyen aylarda enflasyon oranının yeniden ılımlı hale gelmesi muhtemel.” denildi.



Bundesbank'a göre ekonomi, sanayide süregelen sorunlar nedeniyle de büyümekte zorlanıyor.



RESESYONA GİREBİLİR



Alman ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.



Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Ekonomide 2023’teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024’te de daralma gürüldü.



Ülke ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.