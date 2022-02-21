Bundesbank: Almanya, salgından bu yana ikinci kez resesyona girmiş olabilir

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik şubat ayı raporu yayımlandı.



Raporda, ekonominin 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 küçüldükten sonra bu yılın ilk çeyreğinde de muhtemelen tekrar küçüleceği kaydedildi.



Covid-19 salgınında tedbirlerin sadece hizmet sektörünü olumsuz etkilemediğine işaret edilen raporda, "İşe gelememe gibi diğer alanlar da dahil olmak üzere ekonomik üretimi gözle görülür şekilde azaltabilir. Sonuç olarak, uzmanların değerlendirmesine göre, Almanya'nın ekonomik üretiminin 2022'nin kış çeyreğinde tekrar belirgin şekilde düşmesi muhtemel" denildi.



Almanya'da ekonomi, 2021'in son çeyreğinde, koronavirüs varyantları Delta ve Omicron'un ekonomik faaliyetleri ve özel tüketimi önemli ölçüde yavaşlatması nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 küçülmüştü.



Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.



Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta, bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Covid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.

BUNDESBANK, DAHA FAZLA ÜCRET BASKISI BEKLİYOR

Bundesbank raporunda, yüksek enflasyon nedeniyle ücret baskılarının artmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, "Toplu görüşmelerde olumlu makroekonomik beklentiler, artan iş gücü piyasası eksiklikleri ve yüksek enflasyon oranları gözle görülür şekilde daha güçlü işçi ücret anlaşmalarına katkıda bulunabilir" denildi.



Almanya'da Ekim 2022'den sonra yasal asgari ücretin saatlik 12 euroya çıkarılmasının da genel ücret baskısını artıracağı belirtilen raporda, ücret artışlarının fiyatlara yansıyacağı, yine de asgari ücret artışının etkisinin yönetilebilir olduğu vurgulandı.