Bursa'ya hızlı tren müjdesi. 2026'da faaliyete geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni’nde konuştu. Bursa’ya iki büyük müjdeyle geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı’nın açılışının akabinde Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları’nın da temelini atacaklarını belirtti.

"YOL MEDENİYETTİR"

İnegöl’ün giriş kapısında, Türkiye’nin doğudan batıya uzanan en önemli koridorlarından birini daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu hâle getirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biliyorsunuz yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Karayolu taşımacılığı da aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşım modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Karayolları; gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedir.”

"77 İLİMİZİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLADIK"

Bu gerçeğin bilinciyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen 23 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 947 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık.” dedi.

Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 796 kilometreye yükselttiklerini de kaydeden Uraloğlu, “BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometreden 31 bin 527 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 833 kilometreye ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

"30 BİN KİLOMETRELİK DEV EŞİĞE YALNIZCA BİR ADIM KALDI"

Bölünmüş yol uzunluğunda 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir adım kaldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bu, Bursa’dan yola çıksanız, dünyanın çevresinin tam tamına dörtte üçü kadar bölünmüş yol demek. Bursa’dan Çin’in Şangay şehrine yani Büyük Okyanus kıyılarına yaklaşık 3 kez ulaşabilecek bir mesafe demek. Yani gittiniz, döndünüz ve bir daha gittiniz. İnşallah bu yıl bitmeden kısa bir süre içerisinde 30 bininci kilometreye ulaşacağız.” şeklinde konuştu.

"SİZ ÜRETMEYE DEVAM EDİN, BİZ YOLUNUZU AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bahsettiklerinin sadece rakamlar değil bir destan olduğunu ve İnegöl Giriş Kavşağı’nın da bu destanın yeni bir satırı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu satır, İnegöl’ün sanayicisine, çiftçisine, esnafına, işçisine siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz mesajıdır.” dedi.

Bursa’nın; tarihiyle, sanayisiyle, tarımıyla, ihracatıyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Uraloğlu, İnegöl’ün ise bu lokomotifin en güçlü motorlarından biri olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Mobilya sektöründe dünya markası olmuş, her yıl milyonlarca dolar ihracat yapan, alın teriyle, emekle büyüyen bir ticaret merkezi. İşte bu büyük üretim gücünün, bu bereketli emeğin dünyaya açılan kapısı da güvenli, hızlı ve kesintisiz yollar olmalı…” açıklamasında bulundu.

"6 AÇIKLIKLI FARKLI SEVİYELİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK OLARAK TASARLADIK"

Açılışını yaptıkları İnegöl Giriş Kavşağı’nın da bu ihtiyaç için hayata geçtiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Bu kavşağımızı; 152 metre uzunluğunda, 6 açıklıklı farklı seviyeli bir köprülü kavşak olarak tasarladık. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 1,1 kilometre uzunluğundaki projemiz, Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu’nun en kritik noktasında yükseldi. Bakın, İnegöl’ümüzün girişinde her gün ortalama yaklaşık 60 bin araç geçiş yapıyor ve bunların neredeyse 5’te biri ağır tonajlı taşıtlar. İşte tam bu yoğunlukta, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl mobilyasını dünyaya ulaştıran tırlarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik.” dedi.

"YILLIK 1 MİLYAR 250 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

İnegöl Giriş Kavşağı sayesinde artık şehir merkezine giriş-çıkış yapan araçlarla, transit geçen ağır taşıtların birbirinden tamamen ayrıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Trafik yoğunluğunu azaltarak daha akıcı bir trafik akışı sağladık. Böylece zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık 308 ton azaltarak hem doğamızı koruyacak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olacağız.” şeklinde konuştu.

"106 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA SİNYALİZE KAVŞAK KALMADI"

Söz konusu kavşakla birlikte, Bursa Turanköy Kavşağı’ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan tam 106 kilometrelik güzergahta da artık tek bir sinyalize kavşak kalmadığını dile getiren Uraloğlu, “106 kilometrelik bu hat, tamamen yüksek standartlı, hızlı, konforlu ve kesintisiz bir yol haline geldi. İnegöl’ümüzün sanayicisi, çiftçisi, esnafı artık ürünlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabilecek. Bu yol, aynı zamanda Ankara’dan, İç Anadolu’dan, Doğu’dan gelen misafirlerimizi, turistlerimizi, iş insanlarımızı İnegöl’ümüze ve Yeşil Bursa’mıza kesintisiz bir şekilde bağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

Uraloğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Biz size ‘Üretin, büyüyün, ihracat rekorları kırın’ diyoruz. Siz de bunu fazlasıyla yapıyorsunuz çok şükür. Biz de sözümüzü tutuyoruz: ‘Siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz.’ İnegöl Giriş Kavşağı işte bu sözün, bu ahdin yeni bir nişanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl Giriş Kavşağı’mızın başta İnegöllü hemşerilerimiz olmak üzere tüm Bursa’mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

HIZLI TREN MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu ayrıca Bursa’ya hızlı tren müjdesi vererek “Biz inşallah önümüzdeki yıl Bursa’mıza YHT ile seyahat edeceğiz. Yani 2026 yılında biz Bursa’ya yaptığımız ziyaretlerden bir tanesini de Ankara’dan, İstanbul’dan hızlı trenle yapmış olacağız. Projeyi yakından takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu.