BUSKİ'ye 2 milyon liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BUSKİ'nin Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi'nde denetim gerçekleştirildi. Denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.



Aynı ihlal 2022'de de yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğüne 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulandı.



BUSKİ'nin Orhangazi Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki denetimde ise atık suyun, sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlendi.



BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 lira daha idari ceza verildi.