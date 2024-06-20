Bütçe 219,4 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.



Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu.



Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.

Mayıs ayında faiz giderleri 110,6 milyar TL oldu. Faiz dışı giderler ise 677,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge 330,1 milyar TL'lik fazla izlendi.

VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ



Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın mayıs ayında 549 milyar 424 milyon lira iken geçen ay yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin mayıs ayı gerçekleşme oranı 2023'te yüzde 11,1 iken geçen ay yüzde 11,9 oldu.



Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay Mayıs 2023'e göre yüzde 77,1 artarak 898 milyar 424 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023'te yüzde 11,9 iken geçen ay yüzde 12,1 olarak hesaplandı.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 164,2 artışla 91 milyar 815 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 14 milyar 84 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 814 milyon lira olarak kaydedildi.



Vergi türleri itibarıyla mayısta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 135, kurumlar vergisi yüzde 58, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 108,3, özel tüketim vergisi yüzde 86,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 231,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 76, damga vergisi yüzde 95,9, harçlar yüzde 54,7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 55,1 arttı.

