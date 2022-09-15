Bütçe ağustosta 3,6 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.



Bütçe ağustos ayında 3,6 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı fazla aynı ayda 26.23 milyar TL olarak gerçekleşti.



Ocak-ağustos döneminde de bütçe 33,13 milyar TL fazla verdi. Aynı dönemde 207.12 milyar TL'lik faiz dışı fazla verildi.



KKM İÇİN 75,6 MİLYAR TL'LİK ÖDEME



Bütçeden Kur Korumalı Mevduat için ağustosta 15 milyar TL ödeme yapılırken bu yıl yapılan ödeme 75.61 milyar TL'ye ulaştı.



Bütçeden borç verme kalemi altında BOTAŞ'a ağustosta 26 milyar TL, yılbaşından beri 96,86 milyar TL aktarıldı.



Bütçeden ağustosta borç verme kalemi altında TMO'ya 10 milyar TL, EUAŞ'A 9,5 milyar TL aktarıldı.

