Bütçe aralıkta 829 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, Aralık 2024'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 artarak 877 milyar 577 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 22,3 artışla 1 trilyon 706 milyar 788 milyon liraya ulaştı.



Ocak-Aralık 2024 döneminde de bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,5 yükselerek 8 trilyon 670 milyar 863 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 63,6 artarak 10 trilyon 777 milyar 9 milyon lira oldu.



Merkezi yönetim bütçesi, Aralık 2024'te 829 milyar 211 milyon lira, geçen yılın tamamında 2 trilyon 106 milyar 145 milyon lira açık verdi.