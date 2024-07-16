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Bütçe haziranda 275,3 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 275,3 milyar lira açık verdi. Faiz dışı açık, haziranda 176 milyar TL oldu. Yılın ilk yarısında ise bütçe açığı 747,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe haziranda 275,3 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yönetim bütçe giderleri haziran ayında 866,5 milyar TL, bütçe gelirleri 591,2 milyar TL ve bütçe açığı 275,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 767,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 176 milyar TL oldu.

Bütçe, ocak-haziran döneminde 747 milyar 183 milyon TL açık verdi. 2023 yılının aynı döneminde bütçe açığı 483 milyar 228 milyon TL olmuştu.

Bu yılın 6 aylık döneminde faiz dışı açık 172 milyar 760 milyon TL oldu.

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