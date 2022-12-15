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Bütçe kasımda 108 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, bütçe kasım ayında 108,3 milyar TL fazla verdi. 11 aylık dönemde bütçede 20,4 milyar TL'lik açık oluştu. Kasım ayında kur korumalı mevduat için bütçeden ödeme yapılmadı.

Bütçe kasımda 108 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 108,3 milyar TL, faiz dışı dengesi de 132,7 milyar TL fazla verdi.

Kasım ayında bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe gelirleri 347,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

11 AYDA 20 MİLYAR LİRA AÇIK

Bütçe dengesi ocak-kasım döneminde 20,4 milyar TL açık verdi.

Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,6 oranında artarak 312 milyar TL oldu.

KKM İÇİN ÖDEME YAPILMADI

Bütçeden kur korumalı mevduat için kasımda ödeme yapılmadı, bu yıl yapılan ödeme 91,57 milyar TL'de kaldı

Bütçeden borç verme kalemi altında BOTAŞ'a kasım ayında aktarım
yapılmadı. Yılbaşından beri yapılan aktarım 121.36 milyar TL'de
kaldı.

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