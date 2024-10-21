Bütçe maratonu başlıyor: Sosyal yardımlara 651 milyar lira ayrılacak

Bütçe maratonu 22 Ekim'de başlayacak. 2025 yılı bütçesi için görüşmeler 29 Kasım'da tamamlanacak.



Bütçede sosyal yardımlara ayrılacak paylar da belli oldu. 14,7 trilyon liralık bütçede, sosyal yardımlara 651 milyar lira gitmesi planlanıyor.



Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi gideri için 131 milyar lira ayrılacak.



Yaşlı ve engelli aylıkları için 88 milyar lira, engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 70 milyar lira, eğitim desteği için 47 milyar lira ayrılması öngörülüyor.



Sosyal konut finansmanının desteklenmesine 23 milyar lira kaynak sağlanacak.



Elektrik tüketim desteğine 10 milyar lira, korucuyu aile uygulamasına 2 milyar lira sağlanacak.



Bütçede tarıma 706 milyar lira ayrılacak. Bunun 135 milyar lirası tarımsal destek programlarına, 166 milyar lirası tarımsal yatırımlara, 160 milyar lirası tarımsal kredi sübvansiyon desteğine gidecek.



Bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına 1 trilyon 349 milyar liralık yardım yapılacak.



Yatırım Ofisi'ne 660 milyon lira, dijital dönüşüm ofisine 470 milyon lira, Finans Ofisi'ne 145 milyon lira Hazine yardımı verilecek.