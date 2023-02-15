Bütçe ocakta 32 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.



Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 120,1 artışla 321 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi.



Bütçe, ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi.

2023'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon lira ödeneğin yüzde 7,2'si kullanılmış oldu.



Geçen yıl ocakta 44 milyar 276 milyon lira faiz dışı fazla verilmişken Ocak 2023'te 10 milyar 883 milyon lira faiz dışı açık verildi.



Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,7 artarak 299 milyar 961 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022'nin aynı ayında yüzde 5,3 iken, geçen ay yüzde 7,7 olarak hesaplandı.



Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artarak 103 milyar 240 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 952 milyar 308 milyon lira ödeneğin yüzde 10,8'i kullanıldı.



Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104,1 artışla 15 milyar 520 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 150 milyar 392 milyon lira ödeneğin yüzde 10,3'ü kullanılmış oldu.



Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 318 milyar 685 milyon lira ödeneğin yüzde 6,2'si harcandı. Bu ayda yüzde 244,1 artışla 19 milyar 826 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.



Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,2 artarak 146 milyar 381 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 1 trilyon 681 milyar 997 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7'si kullanıldı.



Ocakta 9 milyar 884 milyon lira sermaye gideri yapılırken, sermaye transferi 7 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 5 milyar 103 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,1 artarak 21 milyar 359 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak ayında 176 milyar 2 milyon lira iken, Ocak 2023'te yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı 2022'de yüzde 6,9 iken, geçen ay yüzde 7,6 oldu.



Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2022'nin ocak ayına göre yüzde 71,5 artarak 252 milyar 826 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022'de yüzde 6,7, geçen ay ise yüzde 7,9 olarak tespit edildi.



Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 5,6 artarak 27 milyar 535 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 669 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 3 milyar 48 milyon lira olarak belirlendi.



Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 80,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 85, özel tüketim vergisi yüzde 101,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 66,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 66,1, damga vergisi yüzde 112,2, harçlar yüzde 114, diğer vergiler tahsilatı yüzde 81,5 artarken, kurumlar vergisi yüzde 36,7 azaldı.