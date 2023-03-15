Bütçe şubatta 171 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,1 azalarak 218 milyar 828 milyon liraya gerilerken, bütçe giderleri yüzde 93,9 artışla 389 milyar 388 milyon liraya ulaştı.



Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 yükselerek 507 milyar 906 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 104,9 artarak 710 milyar 709 milyon liraya çıktı.

İKİ AYLIK AÇIK 203 MİLYAR LİRA



Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 170 milyar 560 milyon lira, ocak-şubat döneminde ise 202 milyar 802 milyon lira açık verdi.



Bütçeden BOTAŞ'a şubatta 16 milyar TL cari transfer yapıldı, yıl başından beri BOTAŞ'a 32 milyar TL aktarıldı. EÜAŞ'a şubatta 9 milyar TL cari transfer yapıldı.



Afet riski altındaki alanların dönüşüm gideri olarak şubatta bütçeden 5,6 milyar TL cari transfer yapıldı.



Hane halkına ve işletmelere yapılan diğer transferler şubatta 17 milyar TL oldu.



Sınıflandırmaya girmeyen diğer kurum, işletme ve hane halkına yapılan sermaye transferlerı Şubat'ta 8,8 milyar TL oldu



TMO'ya ocak ayında 3,8 milyar TL Şubat'ta 2 mlyr TL cari transfer yapıldı.

