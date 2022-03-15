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Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 69,7 milyar TL fazla kaydetti. Şubat ayında kaydedilen rakam aylık bazda en yüksek bütçe fazlası oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 11:28

Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi

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Hazine ve Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126,3 artarak 270 milyar 555 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 108,3 artışla 200 milyar 818 milyon liraya ulaştı.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 113,5 yükselerek 446 milyar 557 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 65 artarak 346 milyar 776 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 69 milyar 737 milyon lira, ocak-şubat döneminde ise 99 milyar 781 milyon lira fazla verdi.

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