Bütçe teklifinin görüşmeleri komisyonda başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.



Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, bütçe hakkının, devletin gelir ve giderlerinin belirlenmesinde halkın söz sahibi olması anlamına geldiğini, millet adına bu yetkinin Meclis tarafından kullanıldığını vurguladı.

Bir ay boyunca bütçeyi müzakere edeceklerini belirten Muş, "Bütçe üzerine her türlü görüşü ele alacak ve idareyi mali yönden halk adına denetleyeceğiz." dedi.

Muş, konuşmasının ardından usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verdi.



CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Sayıştay tarafından hazırlanan genel uygunluk bildiriminin iade edilmesini istedi, usulüne uygun olarak hazırlanmasına kadar 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşülmesinin hukuki ve yasal olmadığını savundu.



İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Komisyondaki bütçe görüşmelerinin Meclis TV'den canlı yayınlanmasını talep etti.

12,8 TRİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı.

Cevdet Yılmaz, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde giderlerin 14,73 trilyon lira, gelirlerin ise 12,8 trilyon lira olacağı öngördüklerini belirtti.



Yılmaz, OVP'de 2024 sonu için yüzde 1,7 olması tahmin edilen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Elektrik ve doğalgaz destekleri için 2025 yılı bütçesinde 472 milyar lira kaynak öngördüklerini ifade etti.



Yılmaz, "Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3,1 olarak gerçekleşeceği beklenmekte. Deprem nedeniyle bütçe açıklarında yaşanan arızi artış sonrasında, bütçe açığını yeniden hükümetlerimiz dönemindeki ortalama seviyesine yaklaştırıyoruz." dedi.

EN BÜYÜK PAY EĞİTİME AYRILDI



2025 merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2024 yılı gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 41,2 artış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Vergi gelirlerinin ise yüzde 46,5 artarak 11,14 trilyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Yılmaz, bu yıl sonunda açığın GSYH'ye oranının yüzde 4,9 olacağını deprem hariç tutulduğunda bu rakamın yüzde 1,6'ya gerilediğine dikkat çekti.



"Yüzde 14.8 ile en büyük payı eğitime ayırdık." diyen Yılmaz, dezenflasyon sürecini temin edecek politika bileşimini sürdüreceklerini belirtti.



Fiyat artışları hedeflenen patikaya gerileyene kadar bütün araçları araçlarımızı enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacaklarını söyledi.