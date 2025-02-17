Bütçe yıla açıkla başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.



Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi.



Bütçe, ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık verdi.