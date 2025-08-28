Büyük bagajı bulana ödül: Dev havayolu şirketinden tartışmalı sistem

Avrupa’nın en çok yolcu taşıyan havayolu şirketlerinden Ryanair, kabin bagajı kurallarını ihlal eden yolculara karşı dikkat çeken bir uygulamaya gidiyor. Şirket, bu yolcuları tespit eden çalışanlarına verdiği primleri artıracak.

CEO Michael O’Leary’nin açıklamasına göre, Kasım ayından itibaren prim miktarı 1,50 eurodan 2,50 euroya çıkacak. O’Leary, kararın yolcuları caydırmayı hedeflediğini belirterek, “Kurallara uymayıp büyük çantayla uçağa binmeye çalışırsanız, sizi fark ederiz. Ben de personelimi ödüllendirmekten mutluluk duyarım” dedi.

Ryanair verilerine göre, her yıl yaklaşık 200 bin yolcu kuralları ihlal ettiği için bagajını ek ücretle kargo bölümüne vermek zorunda kalıyor. Şirket, standart dışı bagaj getiren yolculara 75 ila 90 sterline kadar ceza uygulanabileceğini hatırlattı.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Havayolu, yolcuların 40x20x25 cm boyutlarında ve 10 kiloya kadar olan küçük el bagajını ücretsiz taşıyabildiğini belirtiyor. Ancak Eylül ayından itibaren Avrupa Birliği düzenlemesiyle bu ölçüler 40x30x20 cm’ye çıkacak.

O’Leary, kurallara uyulması halinde uçağa binişlerin hızlanacağını ve rötarların azalacağını vurguladı. Ayrıca çalışanların daha fazla uygunsuz bagaj tespit etmesini teşvik etmek için aylık prim sınırının da kaldırılacağını açıkladı.

The Guardian’ın haberine göre, çalışanların bagaj kontrolünden ikramiye kazanması tartışma yarattı. Ancak O’Leary, bu yaklaşımı savunarak, “Yolcuların yüzde 99,9’u kurallara uyuyor. Sadece küçük bir kesim sorun çıkarıyor. Onları tespit eden personeli ödüllendirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.