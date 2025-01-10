Büyük binalara enerji üretim şartı

Enerjide verimliliği artırma çalışmaları devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir yönetmelik yayımladı.



Yönetmeliğe göre 2 bin metrekareden büyük binalarda enerji üretimi zorunlu olacak.



Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Bilal Düzgün, "Neredeyse sıfır enerjili bina tanımı yapılmıştı. 2025 yılı itibarıyla kıstasları daha da daraltıldı. Enerji kimlik belgesinin en az B sınıfı olması ve yenilenebilir enerji kullanımının yuüzde 10 olması zorunluluğu getirildi." dedi.



Her yıl ocak ayının 2. haftası "Enerji Verimliliği Haftası" olarak kutlanıyor.



Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı da bu alandaki hedeflerini paylaştı.



Buna göre, 2030'a kadar enerji verimliliğinde 20,2 milyar dolarlık yatırım yapılacak. 100 milyon ton emisyon azaltımı gerçekleştirilecek.



Hedefler arasında 6 yıl içinde kamuda yüzde 30 enerji tasarrufunun sağlanması yer aldı.

