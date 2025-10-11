Büyük tonajlı gemiler İyidere Limanı'na yanaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize’de yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı’nı yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, limanın tamamlanmasıyla birlikte genel kargo, dökme yük ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesi ile Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağını söyledi. Uraloğlu, limanı 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Karadeniz’in ticaret potansiyelini artıracak Rize İyidere Lojistik Limanı’nda yürütülen çalışmaları dün yerinde inceledi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, “Bölgesel kalkınmaya katkı sunacak bu limanla Karadeniz’de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN DENİZ TİCARETİNDEN ALDIĞI PAYA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"



Bakan Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı’nın Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine ise 50 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, “Liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere ve bu ülkeler aracılığıyla Avrupa’ya taşımayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.



Uraloğlu, ayrıca limana gelen yüklerin Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki karayolu bağlantısı ile Kalkınma Yolu'na da bağlanacağını söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Bu sayede, uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye'nin stratejik konumunu da güçlendirecek. Liman, faaliyete geçtiğinde İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını 30 günden 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edecek. Bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye’nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacak.”



"100 BİN ARAÇLIK RO-RO FAALİYETLERİ İLE TAŞIMACILIK POTANSİYELİMİZİ ARTIRACAK"



Rize İyidere Lojistik Limanı ile Karadeniz’de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs inşa ettiklerini dile getiren Uraloğlu, “Limanın ana mendireği 2 bin 950 metre, tali mendireği ise 395 metre uzunluğunda olacak. 140 metresi Ro-Ro rıhtımı olmak üzere 2,2 kilometre uzunluğunda da rıhtım inşa ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, limanı 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.



Uraloğlu, limanın tamamlanmasıyla birlikte genel kargo, dökme yük ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesi ile Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Limanımız yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle denizlerimizdeki taşımacılık potansiyelimizi artıracak.” dedi.