Büyük vergi indirimi planı... Hükümet harekete geçti

FT'nin haberine göre Almanya'nın yeni hükümeti, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisini durgunluktan çıkarmak amacıyla yaz boyunca 46 milyar euroluk bir kurumlar vergisi indirimi paketini hayata geçirmeye çalışacak.



Sosyal Demokrat Maliye Bakanı Lars Klingbeil, bugün yapılacak kabine toplantısında önlemlerin ana hatlarını açıklayacak.



Financial Times tarafından görülen hükümet tahminlerine göre, yeni ekipman ve yeni elektrikli araçlara yönelik indirimleri içeren vergi teşvikleri, koalisyonun görev süresinin sona ereceği 2029 yılına kadar toplamda yaklaşık 46 milyar euro'ya mal olacak.



Tasarıda "Ekonomik durgunluk döneminin ardından, Alman ekonomisinin potansiyelini önemli ölçüde arttırmak önemlidir" deniyor. Önlemler, "Almanya'nın bir iş merkezi olarak kısa ve uzun vadeli rekabet gücü için güçlü bir sinyal göndermeyi" amaçlıyor.



Bu girişimler, Şansölye Friedrich Merz'in ekonomiyi canlandırma çabalarının temelini oluşturan Almanya'nın silahlı kuvvetlerini ve eskiyen altyapısını modernize etmek için borçla finanse edilen 1 trilyon euro'yu aşan devasa bir kamu harcama planına ek olarak geliyor.



Berenberg'in baş ekonomisti Holger Schmieding, planlanan vergi indirimlerinin "yatırım yapılacak bir yer olarak Almanya için iyi olacağını" söyledi. "Ancak bu sadece bir başlangıç olabilir. Mevzuat yükünün hafifletilmesi daha zor ama aynı zamanda daha önemli olacaktır" dedi.