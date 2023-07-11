Büyükşehirlerden kira göçü

Artan kiralar, işsizlik, yüksek gıda fiyatları. Büyükşehirlerde yaşayanların önemli bir kısmı bu sorunlar nedeniyle göç etmek istiyor.



Bir kariyer sitesinin anketine göre, halkın yüzde 34'ü çalışmak için büyükşehirlerden Anadolu'ya taşınmayı düşünüyor. Yüzde 52'sinin böyle bir düşüncesi yok. Yüzde 13'lük kısım ise zaten taşınmış.



Büyükşehirlerden göç etmek istemenin en büyük nedeni yüksek kiralar. Ankete katılanların yüzde 35'i bu yanıtı verdi.



Yüzde 27'si "maaş düşük" derken, yüzde 35'i "iş bulamıyorum" diyor. Yüzde 3'ünün ise en fazla şikayetçi olduğu konu yüksek gıda fiyatları.