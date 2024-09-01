Büyüme verileri yarın belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.



Ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 düzeyinde bulunuyor.



Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, saat 10.30'da dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.