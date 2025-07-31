Buz yapma makinelerine izin şartı

Ticaret Bakanlığı'nın kilogram bazında birim gümrük kıymeti 16 dolar altında olan buz yapma makineleri ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Sözkonusu eşya ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

