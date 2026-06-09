BYD, Alibaba ve Baidu kara listeye alındı

Pentagon , Alibaba , BYD , Baidu, Unitree ve Nio dahil olmak üzere bir düzineden fazla Çinli şirketi, Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu söylediği kuruluşlar listesine ekledi.

Bu adım, Washington'un ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle "çift kullanımlı teknolojiler" tanımını giderek genişlettiğini gösteriyor.

Nikkei Asia 'nın haberine göre, dün yayınlanan güncellenmiş 1260H maddesi listesinde, ABD Savunma Bakanlığı (DoD), bu Çinli şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak ABD'de faaliyet gösterirken aynı zamanda Çin'in askeri gücünü güçlendirme ve modernleştirme çabalarını desteklediğinin tespit edildiğini belirtti. Listeye eklenen şirketler, yapay zeka, yarı iletkenler, otonom sistemler, insansız hava araçları, robotik ve bataryalar da dahil olmak üzere çok çeşitli teknolojileri kapsıyor.

Listenin önceki bir versiyonu Şubat ayında kısa bir süreliğine yayınlanmış, ancak bellek yongası üreticileri ChangXin Memory Technologies (CXMT) ve Yangtze Memory Technologies (YMTC)'yi yanlışlıkla dışarıda bıraktığı için geri çekilmişti.

"Çift kullanımlı" terimi, hem sivil hem de askeri uygulamaları olan teknolojileri ifade ediyor.

BAZI ŞİRKETLER LİSTEDEN ÇIKARILDI

Ocak 2025'te yayınlanan aynı listeye kıyasla, güncellenmiş listeye 16 yeni ana şirket eklenirken, CNOOC China ve COSCO SHIPPING Finance dahil olmak üzere 10 şirket aktif listeden çıkarıldı. CXMT, Huawei, Tencent ve CATL daha önce listede yer alıyordu ve listede kalmaya devam ediyor.

Jefferies analisti Edison Lee, "Bu liste, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD başkanı için bir 'kırmızı bayrak' niteliğinde; bu da listedeki şirketlerin yaptırıma maruz kalma riskinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor, ancak 1260H listesine alınmak ile ABD Varlık Listesi ve ABD yatırım yasağı listesi gibi sonraki ABD yaptırımları arasında doğrudan bir nedensel ilişki yok" dedi.

NYU Hukuk Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Winston Ma, "Alibaba, Baidu, BYD, Tencent ve Xiaomi gibi şirketlere ulusal güvenlik perspektifinden bakıldığında, stratejik teknoloji tanımının önemli ölçüde genişlediği görülüyor" dedi.

Ma, Pentagon'un güncellenmiş listesinin, ABD Yabancı Yatırımlar Komitesi'nin ticari birleşme ve devralmaların inceleme kapsamını genişletme yönündeki ilk adımıyla uyumlu olduğunu söyledi. 2025 yılının başlarında gerçekleşen bu genişleme, özellikle Çin'den gelen siyasi rakiplerin yatırımlarını kısıtlamayı amaçlıyordu.

Güncellenen liste, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'de Başkan Xi Jinping ile görüşmesinden ve iki liderin devam eden ticaret savaşında kırılgan bir ateşkes sağlamasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Bu da bazı analistlerin yönetimin listenin yayınlanmasını zirve sonrasına ertelemiş olabileceği yönünde spekülasyon yapmasına yol açtı.

Alibaba ve listede yer alan diğer şirketler, listeye dahil edilmelerine karşı mücadele edeceklerini açıkladılar.