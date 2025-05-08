BYD dev yatırımdan çekildi! Fiyatlar düşüşe geçti

İki Çinli şirket, batarya metalinin fiyatının düşmesinin ardından Şili'de lityum işleme projeleri geliştirme planlarından vazgeçerek ülkenin maden ihracatına daha fazla değer katma girişimini baltaladı.



Hükümetin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre BYD ve Tsingshan Holding lityum karbonatı şarj edilebilir piller için katot haline getirme projelerine devam etmeyecek.



İlk olarak yerel Diario Financiero gazetesi tarafından bildirilen hurdaya çıkarılan yatırımlar, lityum üreticilerinin fiyatların 2022 sonundaki rekor seviyeden yaklaşık %90 düşmesinin ardından bilançolarını desteklemek için uğraştıkları bir döneme denk geliyor. Yüksek maliyetli üreticiler, elektrikli araçlara olan talebin yavaşlamaya başlamasıyla birlikte piyasaya yeni arzların girmesinin ardından para kaybediyor.



Hükümet sözcüsü Aisen Etcheverry Çarşamba günü CNN Chile'ye verdiği röportajda “Bu şirketler yatırım niyetlerinden vazgeçtiler ve durdurdular. Bu temelde küresel lityum piyasasıyla bağlantılı ticari nedenlerden kaynaklanıyor.” dedi.

BYD'YE İZİN VERİLMİŞTİ



2023 yılının Nisan ayında BYD'ye, 2025 yılının sonuna kadar katotlar için lityum demir fosfat üretmeye başlayacak bir tesisi beslemek üzere Şili'nin SQM'si tarafından üretilen lityum karbonat için tercihli fiyatlara erişim izni verildi. Ancak fiyatlar düşerken, elektrikli araç devi Şili'deki yetkililerle proje şartları üzerinde bir anlaşmaya varamadı.



Ağustos ayında BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, müzakereler devam ettiği için üretimin başlamasının ertelenmesinin beklendiğini söyledi.



Milyarder Xiang Guangda'nın sahibi olduğu metal grubu Tsingshan'a da 2023 yılında bir işleme projesi için Şili lityumuna tercihli erişim hakkı verildi.



Katot projeleri şirketlere dünyanın en büyük lityum rezervlerine sahip bir ülkede yer edinme imkânı sunarken, Şili için de batarya tedarik zincirinde daha da aşağılara inme çabasına yardımcı oldu.

"BAŞARMAK MÜMKÜN OLMADI"



Maliye Bakanı Mario Marcel Çarşamba günü Santiago'da gazetecilere verdiği demeçte “Şirketler aslında hükümetle yaşanan zorlukların ötesine geçen sorunları gündeme getirdiler. Bir çözüm arandı ama bunu başarmak mümkün olmadı. Yine de lityum stratejisi devam ediyor.”



Lityum varlıklarını denetleyen Şili devlet kurumu Corfo hemen bir yorum yapmadı. Latin Amerika'daki BYD ve Tsingshan temsilcileri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.