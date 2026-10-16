BYD fabrikadan vazgeçti, demonte planı devreye girdi

Çinli otomotiv devi BYD , artan rekabet karşısında çeşitli vergilerden kaçınmak ve rekabet gücünü korumak amacıyla kendi fabrikasını kurma planlarını rafa kaldırdıktan sonra, Malezya 'da demonte elektrikli araçları tamamlanmış hale getirmek için yerel bir ortak atadı.

BYD Malezya , yaptığı açıklamada, Kedah eyaletinin Kulim kentinde bulunan Sime Darby'nin bir yan kuruluşu olan Inokom Corp.'u yerel montaj ortağı olarak atadığını duyurdu. Inokom, halihazırda Güneydoğu Asya ülkesinde birçok küresel otomobil üreticisi için araç montajı yapıyor.

BYD Malezya Genel Müdürü Jacob Ma yaptığı açıklamada, "Yerel montaj, BYD'nin Malezya'ya olan uzun vadeli bağlılığının önemli bir parçasıdır. Inokom'da montaj yapmak üzere Sime ile ortaklık kurmak, yerel montaj planlarımızı ilerletirken, mevcut otomotiv üretim yeteneklerimizi geliştirmemizi sağlıyor" dedi.

Ma, "BYD'nin yeni enerji araçları ve batarya teknolojilerindeki uzmanlığını Malezya pazarına daha da yaklaştırmayı ve yerel otomotiv endüstrisinin sürekli gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu ortaklık, BYD'nin BYD Sime Motors ile birlikte Malezya'daki büyümesinde bir başka adımı temsil ediyor." dedi.

BYD'nin Perak eyaletindeki Tanjung Malim'de kendi fabrikasını kurma planı ilk olarak Ağustos 2025'te duyurulmuştu.

Yerel finans haberleri kuruluşu The Edge, Mart ayında BYD'nin Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları kabul etmemesi üzerine Tanjung Malim tesisine ilişkin planların tehlikeye girdiğini bildirmişti.

İddialara göre, anlaşmazlık noktalarından biri, yerel olarak monte edilen araçların yüzde 80'e kadarının ihraç edilmesi şartıydı.

Malezya, 1 Temmuz'dan itibaren ithal edilen tamamen monte edilmiş (CBU) elektrikli araçların, beyan edilen maliyet, sigorta ve navlun (CIF) değerinin en az 200 bin ringgit (49 bin dolar) ve minimum güç çıkışının da 245 beygir gücü (180 kilovat) olmasını şart koşmaya başladı.

Bu yeni şartlar, ithal edilen tamamen monte edilmiş elektrikli araçlar için geçerli olan özel vergi muafiyetinin 31 Aralık 2025'te sona ermesinin ardından getirildi.